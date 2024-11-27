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Daily Mail: Харрис никогда не опережала Трампа в колеблющихся штатах

Daily Mail: Харрис никогда не опережала Трампа в колеблющихся штатах

Согласно внутренним опросам демократов, вице-президент США Камала Харрис никогда не опережала своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах главы государства в колеблющихся штатах.

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