Daily Mail: Харрис никогда не опережала Трампа в колеблющихся штатах

Согласно внутренним опросам демократов, вице-президент США Камала Харрис никогда не опережала своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах главы государства в колеблющихся штатах.
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