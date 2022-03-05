На Крым совершена мощная хакерская атака

Крым подвергся мощной хакерской атаке. Об этом сообщили в компании «Крымтехнологии». Как передает корреспондент РИА «Новый День», ночью 4 марта на IT-инфраструктуру органов власти РК была совершена крупнейшая в истории крымского сегмента DDoS-атака.