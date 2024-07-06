В России будут выпускать моторное масло для автомобилей Volkswagen, Audi и Skoda

AGR Automotive Group, отвечающая за сервисное обслуживание автомобилей марок Audi, Skoda и Volkswagen в России, объявила о сотрудничестве с SINTEC Group: компании займутся созданием моторного масла, которое будет использоваться в автомобилях Volkswagen AG.
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