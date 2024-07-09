Путин пообещал Моди вернуть служащих в российской армии индийцев

Обещание быстро вернуть на родину индийских граждан, завербованных в российские вооруженные силы, дал президент России Владимир Путин 9 июля, общаясь с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает The Hindustan Times.
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