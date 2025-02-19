МО РФ показало кадры освобождения Свердликово под Курском

Минобороны РФ показало кадры освобождения населенного пункта Свердликово в Курской области, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) прятались в подвалах и укрытиях, ВС РФ вытеснили их, часть – уничтожили, часть – взяли в плен.
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