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Flightradar24: самолет Syrian Air исчез с радаров недалеко от города Хомс

Flightradar24: самолет Syrian Air исчез с радаров недалеко от города Хомс

Flightradar24 Самолет Ил-76 сирийской авиакомпании Syrian Air, который появился на радарах в районе Дамаска около 5:00 по московскому времени, примерно через 40 минут исчез с радаров недалеко от города Хомс, до сих пор неизвестно его местонахождение, следует из данных сервиса Flightradar24.

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