Шольц намерен сохранить депутатский мандат, если не станет канцлером

Канцлер Германии Олаф Шольц, представляющий Социал-демократическую партию (СДПГ), намерен сохранить место в Бундестаге на весь срок его работы, если получит прямой мандат в Потсдаме на предстоящих выборах, даже в случае поражения и утраты поста главы правительства.