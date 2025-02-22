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Шольц намерен сохранить депутатский мандат, если не станет канцлером

Шольц намерен сохранить депутатский мандат, если не станет канцлером

Канцлер Германии Олаф Шольц, представляющий Социал-демократическую партию (СДПГ), намерен сохранить место в Бундестаге на весь срок его работы, если получит прямой мандат в Потсдаме на предстоящих выборах, даже в случае поражения и утраты поста главы правительства.

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