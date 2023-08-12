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Кастрировать детей, чтобы выиграть выборы

Кастрировать детей, чтобы выиграть выборы

Дэниэл Гринфил о том, что стоит за организацией сексуального сообщества в школахПервая рекламная кампания Байдена атаковала консерваторов за то, что они держат в школах "Мальчика с лужайки", книгу, в которой 10-летний ребенок совершает половые акты.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Детей конечно жалко, а так, чем не хуже за лужей, тем лучше.
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11 час.
ВН
Валерий Николаевич
У автора ломка. Примите соболезнования
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8 час.

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