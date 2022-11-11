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Канчельскис об игроках из России в «МЮ»: «Мы своих не бросаем, буду рад помочь. Нужно радоваться и маленькой победе»

Андрей Канчельскис надеется увидеть в составе «Манчестер Юнайтед» игроков из России. «В «Манчестер Юнайтед» я бы хотел видеть российских футболистов.

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