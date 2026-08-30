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Представитель Батракова рассказал, будет ли хавбек изучать турецкий язык после перехода в «Галатасарай»

Представитель Батракова рассказал, будет ли хавбек изучать турецкий язык после перехода в «Галатасарай»

Владимир Кузьмичев, представитель новичка «Галатасарая» Алексея Батракова, заявил, что игрок может начать учить турецкий язык до конца года.

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