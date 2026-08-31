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Родителям рассказали, что совместная активность поддерживает мотивацию ребёнка

Родителям рассказали, что совместная активность поддерживает мотивацию ребёнка

Специалисты Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали, что здоровые привычки у детей легче формируются благодаря личному примеру родителей и регулярному повторению полезных действий.

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