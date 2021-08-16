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Газовую котельную построят на Раковской через два года

Газовую котельную построят на Раковской через два года

В Уссурийске скорректировали сроки строительства газовой котельной на улице Раковская. Планируется, что объект сдадут в 2023 году, сообщает ИА UssurMedia.

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