Аналитик Васильев прогнозирует курс доллара на следующей неделе в диапазоне 63-72 рублей

pixabay.com/PD Низкий спрос на доллары и евро продолжит поддерживать курс рубля на следующей неделе, однако волатильность на валютном рынке останется высокой, поделился мнением с «Российской газетой» главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.