Власти ряда стран ЕС засомневались относительно целесообразности планов выделения 20 млрд евро Украине

Ещё в июле верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, известный своей активной позицией относительно поддержки Украины, предложил выделять из Европейского фонда мира в течение четырёх лет по 5 млрд евро в год на военную помощь Киеву.