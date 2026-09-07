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Банкира и экс-спонсора «КАМАЗ-мастер» заочно приговорили к 12 годам за хищение миллиардов

Банкира и экс-спонсора «КАМАЗ-мастер» заочно приговорили к 12 годам за хищение миллиардов

В Москве суд заочно приговорил бывшего владельца банка «Мастер-Капитал» и экс-спонсора раллийной команды «КАМАЗ-мастер» Феликса Бажанова к 12 годам лишения свободы.

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