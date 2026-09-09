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Царьград

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Дело погибшей в Мурино Ксении Шеренговской дошло до суда

Дело погибшей в Мурино Ксении Шеренговской дошло до суда

Спустя без малого шесть лет после гибели 22-летней Ксении Шеренговской из Мурино материалы дела переданы в суд, однако говорить об определённости в исходе разбирательства преждевременно.

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