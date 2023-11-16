Сенатор Кастюкевич рассказал о сроках запуска железной дороги в Крым

Железнодорожное сообщение с Крымом через новые регионы России будет построено, как только обстановка на фронте Специальной военной операции это позволит, сообщил РИА Новости сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
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