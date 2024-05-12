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Врач Сурская: странные усталость и перевозбуждение могут быть симптомом инсульта

Врач Сурская: странные усталость и перевозбуждение могут быть симптомом инсульта

На сегодняшний день невозможно определить время, когда инсульт может начаться. Однако появление некоторых признаков, например, нехарактерное перевозбуждение или наоборот усталость, могут указывать на нарушение кровообращения в мозге, рассказала "Газете.

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