В России создали «Фумигатор» для защиты штурмовых групп от беспилотников

«Лаборатория ППШ»: создан «Фумигатор» для защиты штурмовых групп от дронов В России создан носимый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Фумигатор», предназначенный для защиты штурмовых групп от беспилотников.
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