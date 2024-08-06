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test mazurok

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❗️ Все девять обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу в Феодосии арестованы и будут содержаться под стражей до 29 сентября Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.

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