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Аргументы и Факты

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Коул: США намерены продолжить работу над улучшением отношений с Белоруссией

Коул: США намерены продолжить работу над улучшением отношений с Белоруссией

США намерены продолжать работу по улучшению отношений с Белоруссией, заявил спецпосланник президента США Джон Коул.

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