Армения приостановила участие в ОДКБ

Пашинян и так, и так, скоро погубит Армению, если уже не погубил. Как Вы, Александр, полагаете - возможно ли в будущем Армению поручить Хуситам, а? Сегодняшняя Армения такая нам не нужна... а если там понравится Хуситам?! Наверняка нам больше про Южную границу можно будет не беспокоиться... не так ли? Как идея...?

ВП

Виктор Полуэктов

Армяне, стало быть, активно предпочитают оставаться на стороне запада. То есть именно на стороне тех, кто их либо использует по-полной в своих интересах во все дырки - до вытарчивания хрена через выходное отверстие с другой стороны и коммерческим образом. Попутно разорив и обобрав до нитки, как ту же Украину. А потом пихнув воевать с Россией, в его интересах и надобностях. Прямо-таки клуб самоубийц из постсоветских квазигосударств. Где Украина номером первым, а за второе место борьба меж прибалтийскими вымиратами и теперь ещё Арменией. Прямо идиотизм какой-то. Или Альцгеймер.