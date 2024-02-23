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Армения приостановила участие в ОДКБ

Армения приостановила участие в ОДКБ

Армения приостановила участие в ОДКБ. Аллилуйя! Пашинян сам здорово облегчает нам жизнь! Таких "союзников" и даром не надо.

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Комментарии
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W
Walery
Пашинян и так, и так, скоро  погубит Армению, если уже не погубил. Как Вы, Александр, полагаете - возможно ли в будущем Армению  поручить Хуситам, а?  Сегодняшняя Армения такая нам не нужна... а если там  понравится Хуситам?! Наверняка нам больше про Южную границу можно будет не беспокоиться... не так ли? Как идея...?
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14 час.
ВП
Виктор Полуэктов
Армяне, стало быть, активно предпочитают оставаться на стороне запада. То есть именно на стороне тех, кто их либо использует по-полной в своих интересах во все дырки - до вытарчивания хрена через выходное отверстие с другой стороны и коммерческим образом. Попутно разорив и обобрав до нитки, как ту же Украину. А потом пихнув воевать с Россией, в его интересах и надобностях. Прямо-таки клуб самоубийц из постсоветских квазигосударств. Где Украина номером первым, а за второе место борьба меж прибалтийскими вымиратами и теперь ещё Арменией. Прямо идиотизм какой-то. Или Альцгеймер.
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10 час.
Модест
Ереван-Кала Арменистанского вилайята приветствует вас! Поздравления Ильхаму Алиеву!
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6 час.

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