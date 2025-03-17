В Кингисеппе проводится проверка по факту получения травм несовершеннолетней на заброшенной стройплощадке

Она находится в больнице в состоянии средней степени тяжести В медицинское учреждение города Кингисепп была госпитализирована 11-летняя девочка, ученица пятого класса, с серьезными травмами: закрытым переломом бедра и ушибом позвоночника.
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