Вера Брежнева показала таинственного избранника

Для Веры Брежневой Новый год стал особенным и, по всему видно, романтичным периодом. Уже несколько месяцев сердце певицы Веры Брежневой занято новым возлюбленным, о котором она намекнула в социальных сетях.
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