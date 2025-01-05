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Вера Брежнева показала таинственного избранника

Вера Брежнева показала таинственного избранника

Для Веры Брежневой Новый год стал особенным и, по всему видно, романтичным периодом. Уже несколько месяцев сердце певицы Веры Брежневой занято новым возлюбленным, о котором она намекнула в социальных сетях.

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