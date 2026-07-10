Школьницу не взяли в 10-й класс: в Минобразования раскрыли причину отказа

В Краснодаре школьницу не приняли в десятый класс гимназии из-за отсутствия свободных мест. В Минобразования Краснодарского края пояснили, что на момент начала приема заявлений у девочки не было аттестата, поскольку она получила неудовлетворительную оценку на одном из госэкзаменов.
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