Школьницу не взяли в 10-й класс: в Минобразования раскрыли причину отказа

В Краснодаре школьницу не приняли в десятый класс гимназии из-за отсутствия свободных мест. В Минобразования Краснодарского края пояснили, что на момент начала приема заявлений у девочки не было аттестата, поскольку она получила неудовлетворительную оценку на одном из госэкзаменов.