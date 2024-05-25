Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий изымать американское имущество в нашей стране для компенсации ущерба, причиненного государству и Центробанку введенными США санкциями.
«Зуб за око»: как и когда Россия будет изымать американские активы?
Комментарии
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Александр Конкин
Лихо закручен сюжет.., украл в России, вывез 'за бугор?, там у него отняли, а теперь Россия вернёт ему у неё же украденное? А что так можно было..?
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11 час.
Николай Носовский
Пока будут волохаться с судами, изымать будет нечего - успеют увести
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10 час.
Николай Кучков
Да,в десять раз больше нужно удерживать,чтобы больнее было
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2 час.
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