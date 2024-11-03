БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Россия, делая шаг навстречу Грузии, отменила для неё визовый режим

Россия, делая шаг навстречу Грузии, отменила для неё визовый режим

С 10 октября для граждан Грузии в России вводится безвизовый режим. Очевидно, что тем самым Москва в преддверии назначенных на 26 октября парламентских выборов стремится поддержать в этой стране пророссийские политические силы, которые сталкиваются с жестким давлением со стороны Запада и его сторонников.

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Комментарии
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Александр Корякин
А они нужны России эти &quot;шаги навстречу&quot;? ХХ век должен был излечить от такой глупости.
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