Россия, делая шаг навстречу Грузии, отменила для неё визовый режим

С 10 октября для граждан Грузии в России вводится безвизовый режим. Очевидно, что тем самым Москва в преддверии назначенных на 26 октября парламентских выборов стремится поддержать в этой стране пророссийские политические силы, которые сталкиваются с жестким давлением со стороны Запада и его сторонников.