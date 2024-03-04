Business F1: Red Bull собирался уволить Кристиана Хорнера ещё 2 февраля

Getty Images / Red Bull Content PoolСкандал вокруг главы команды Red Bull в Формуле 1 Кристиана Хорнера не утихает, хотя формально расследование и оправдало топ-менеджера, но в итоге в дни Гран При Бахрейна всплыл компромат, который вновь привлёк внимание к ситуации.