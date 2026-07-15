⚡️ На должность заместителя министра ЖКХ Крыма назначен Евгений Швецов Соответствующее распоряжение подписал председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.
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⚡️ На должность заместителя министра ЖКХ Крыма назначен Евгений Швецов Соответствующее распоряжение подписал председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.