Нужен ли стране обязательный труд?

малчиг, ты что-нибудь почитал что ли, а уже который раз бред несёшь. уж сколько раз тебя тут в блин растаптывали за глупость. а ты как дерьмо - не потопляемый.... В России уже года три как на полях работают комбайны и др. техника на автопилотах! да и помидоры уже роботы собирают.... ты кончай уж балаболить на темы ,в которых Нихрена не знаешь

ДМ

Денис Милюков

Для начала автору стоит перестать путать божий дар с яичницей! Почему на производстве дефицит кадров, я могу сказать. Помимо того, что угробили всю систему профтехобразования, в стране не осталось ни одного ПТУ, ещё и престиж рабочих специальностей опустили ниже плинтуса. На большинстве предприятий на молодого рабочего смотрят как на конченного неудачника, который либо выучиться не смог, либо не имеет возможности куда то поприличнее пристроиться. Приходит парень на производство, а ему трёхкопеечную оплату предлагают, потому что разряд низкий. А за углом курьер, которому донести продукты из магазина до точки в полтора- два раза больше зарабатывает, при этом разрядов с него никто не спрашивает! Насчёт государства, это вообще интересно. То есть, как предоставлять жильё молодой семье, качественную медицинскую помощь по ОМС., платить достойную пенсию, так у нас капитализм "Ваших родителей рожать не просили" "Можно питаться макарошками" "Пенсионерам хватит государство обманывать" и прочий антинародный бред из уст чинуш и депутатов мы должны слушать, а как государству что то надо, так тут и обязанности вспоминают и даже лозунги СССР, где социальные гарантии намного выше были тут же вытаскивают! Несправедливо! Не находите? В той же Беларуси, которую автор приводит в пример, социальные гарантии намного выше, чем в России, а на производстве платят не три копейки!