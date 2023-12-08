Азаров: Без помощи США на Украине уже в январе начнут сокращать соцвыплаты

Без финансовой помощи от Вашингтона Киев ожидают большие затруднения уже в январе следующего года, начнутся проблемы с соцвыплатами, придется сокращать расходы на гуманитарную и социальную сферы, считает бывший премьер Украины Николай Азаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии