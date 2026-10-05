Пять веков борьбы с коррупцией: что поможет победить в войне с казнокрадами?

Борьба с коррупцией в России ведётся с тех пор, когда само слово «коррупция» ещё не существовало. В XVI–XVII веках, на заре российской бюрократии, появилось понятие «почесть» — добровольно-принудительное подношение, призванное выражать уважение начальству.
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