Молдавия берёт огромный кредит ради отказа от русского газа. Захарова: "Энергетическая кабала"

Кишинёв решился на кредит в 400 млн евро, чтобы отказаться от услуг "Молдовагаза".Кишинёв намерен взять кредит на 400 миллионов евро, чтобы отказаться от услуг русско-молдавской газораспределительной компании "Молдовагаз".