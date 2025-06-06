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Царьград

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Молдавия берёт огромный кредит ради отказа от русского газа. Захарова: "Энергетическая кабала"

Молдавия берёт огромный кредит ради отказа от русского газа. Захарова: "Энергетическая кабала"

Кишинёв решился на кредит в 400 млн евро, чтобы отказаться от услуг "Молдовагаза".Кишинёв намерен взять кредит на 400 миллионов евро, чтобы отказаться от услуг русско-молдавской газораспределительной компании "Молдовагаз".

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