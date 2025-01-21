Более 5 тыс. проверок экологических и санитарных норм проведено на стройках Москвы в 2024 году

С января по декабрь 2024 года Мосгосстройнадзор провел 5,4 тысячи проверок соблюдения требований санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности, а также культуры производства на столичных объектах капитального строительства и реконструкции.
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