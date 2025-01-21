Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    ЕГЭ отражает дебилизм современных деток, тупого *кнопочного* поколения ...Которые совсем не читают книги... Которые с...Депутат Госдумы: ...
  • Владимир Акулов
    Как было раньше в СССР? Ходишь в школу , тихо ведешь себя на уроках - всегда тебе поставят *3*... И списать был...Депутат Госдумы: ...
  • Владимир Акулов
    Еще раз про ЕГЭ... Это не секретно!.. В начале 70-х годов работал на оборонном заводе , на конечной стадии прои...Депутат Госдумы: ...

Более 5 тыс. проверок экологических и санитарных норм проведено на стройках Москвы в 2024 году

Более 5 тыс. проверок экологических и санитарных норм проведено на стройках Москвы в 2024 году

С января по декабрь 2024 года Мосгосстройнадзор провел 5,4 тысячи проверок соблюдения требований санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности, а также культуры производства на столичных объектах капитального строительства и реконструкции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх