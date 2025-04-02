📹❗️После кратковременного перерыва возобновлены массированные высокоточные удары БПЛА-"камикадзе" "Герань-2" складам БК и военной техники ВСУ в ряде промзон.
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📹❗️После кратковременного перерыва возобновлены массированные высокоточные удары БПЛА-"камикадзе" "Герань-2" складам БК и военной техники ВСУ в ряде промзон.