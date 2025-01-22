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Депутат Соболев: ВСУ показательно атаковали РФ сразу после инаугурации Трампа

Депутат Соболев: ВСУ показательно атаковали РФ сразу после инаугурации Трампа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию РФ всего через два часа после инаугурации президента США Дональда Трампа, чтобы продемонстрировать свою готовность продолжать боевые действия с помощью зарубежных партнеров.

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