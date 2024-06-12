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Полиция Северной Осетии раскрыла схему обмана таксистов подложными СМС

Полиция Северной Осетии раскрыла схему обмана таксистов подложными СМС

Многие водители такси, осуществляющие доставку товаров в качестве курьеров, сталкиваются с мошенничеством со стороны недобросовестных клиентов, которые просят оплатить их заказ и делают вид, что перевели на него водителю деньги.

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