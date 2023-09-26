В Blue Origin поменяется гендиректор

В декабре должность генерального директора компании Blue Origin вместо Боба Смита займет Дэйв Лимп. Об этом со ссылкой на официальное письмо Смита, разосланное сотрудникам Blue Origin, пишет обозреватель издания ArsTechnica Эрик Бергер.
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