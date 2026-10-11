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Мировое обозрение

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В Госдуме анонсировали важные изменения для получателей пенсий и социальных выплат

В Госдуме анонсировали важные изменения для получателей пенсий и социальных выплат

Главное в тезисах: Двойная фиксированная выплата: россиянам, которым в октябре исполнится 80 лет, с ноября удвоят базовую часть страховой пенсии — до 19 169,38 рубля.

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