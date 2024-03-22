В Самарской области полицейские провели антинаркотическую беседу со школьниками

В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Приволжскому району майор полиции Шабакаева Ольга провела со старшеклассниками мероприятие, посвященное правонарушениям, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков.