Рябков: Россия изменит ядерную доктрину, изучив действия Запада в связи с СВО

РИА Новости/Министерство обороны РФ Россия изменит свою ядерную доктрину на основе данных, полученных в результате анализа последних конфликтов и действий стран Запада, связанных с проведением российской спецоперации.
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