Секс-эксперт развеяла популярный миф о размере пениса

Секс-эксперт Жоржетта Калли рассказала, что многие преувеличивают важность размера пениса. В комментарии для The Sun она развеяла миф о том, что качество секса зависит исключительно от размера мужского полового органа, и опровергла другие популярные заблуждения.
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