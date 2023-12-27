Уполномоченный Титов предложил разрешить рестораторам продавать алкоголь навынос

Представитель по защите прав предпринимателей в России Борис Титов и Федерация рестораторов и отельеров предложили разрешить предприятиям общественного питания продавать алкоголь навынос, аналогично магазинам.
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