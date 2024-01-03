Глава Honor сравнил свою компанию с "толстой веткой, срезанной с большого дерева Huawei и посаженной для роста"

Глава китайского производителя смартфонов Honor Чжао Мин сообщил, что его компания уже «не может быть Huawei», поскольку «Honor можно сравнить с толстой веткой, срезанной с огромного дерева Huawei и посаженной для дальнейшего самостоятельного роста».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии