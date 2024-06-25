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США отправят Украине боеприпасы еще на 150 млн долларов

США отправят Украине боеприпасы еще на 150 млн долларов

США подготовили новый пакет военной помощи для Украины на сумму в 150 млн долларов. В него войдут разные виды боеприпасов, в том числе ракеты для РСЗО HIMARS, передает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

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