США отправят Украине боеприпасы еще на 150 млн долларов

США подготовили новый пакет военной помощи для Украины на сумму в 150 млн долларов. В него войдут разные виды боеприпасов, в том числе ракеты для РСЗО HIMARS, передает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.
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