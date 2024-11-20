На границе Ленобласти и Петербурга идет строительство новой развязки

Ключевой момент – интеграция с будущей станцией метрополитена На границе Ленобласти и Петербурга полным ходом идёт строительство новой развязки, которая обеспечит свободный выезд из города и избавит жителей от пробок, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии