На границе Ленобласти и Петербурга идет строительство новой развязки

Ключевой момент – интеграция с будущей станцией метрополитена На границе Ленобласти и Петербурга полным ходом идёт строительство новой развязки, которая обеспечит свободный выезд из города и избавит жителей от пробок, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников региона.