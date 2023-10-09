"Мустанг" - о действиях врага в зоне СВО: "Потом опять на какую-то хитрость пойдут"

В беседе с Царьградом "Мустанг" рассказал, каким он видит продолжение СВО в ближайшие дни. Он подчеркнул, что переговоры могут стать долгожданной передышкой для противника, и это плохо: "Потом опять на какую-то хитрость пойдут".