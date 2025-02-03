Абхазия сыпет обвинениями. У письма Путину есть и скрытый смысл

ИР

Ирина Рукина

Все время крутится в голове фраза: "проститутка на доверии". Мы доверяем, а нас кидают. Наше бесплатное электричество используют повсеместно для майнинга криптовалюты. Кстати, большой вопрос, поедут ли наши туристы в Абхазию? Может быть хорошенько подумать, прежде чем вкладывать средства в аэропорт. Война идет... Победим, если вспомним лозунг:"Все для Победы" и нет сейчас ничего важнее этого.