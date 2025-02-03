Медвежий угол
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Медвежий угол

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Абхазия сыпет обвинениями. У письма Путину есть и скрытый смысл

Абхазия сыпет обвинениями. У письма Путину есть и скрытый смысл

Царьград © Maksim Konstantinov/Globallookpress События последних месяцев привели к тому, что Москва фактически изменила статус Абхазии.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Хватит писать про это БАНДформирование-вломить по полной, успокоятся. Сталина хочу-порядок хочу!!!
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8 час.
ИР
Ирина Рукина
Все время крутится в голове фраза: &quot;проститутка на доверии&quot;. Мы доверяем, а нас кидают. Наше бесплатное электричество используют повсеместно для майнинга криптовалюты. Кстати, большой вопрос, поедут ли наши туристы в Абхазию? Может быть хорошенько подумать, прежде чем вкладывать средства в аэропорт. Война идет... Победим, если вспомним лозунг:&quot;Все для Победы&quot; и нет сейчас ничего важнее этого.
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4 час.
Виктор Ершов
Для инвестиций нужен повод. Повод рождает интерес чиновников. Недаром же туда приехал мелкий сюрприз. Значит дело будет на откатах, абхазы очень это дело любят.
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4 час.
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