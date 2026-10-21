Среди ретейлеров активнее всего занимаются "оптимизацией" сети по продаже одежды и обуви.В третьем квартале около 60 отечественных ретейлеров приступили к оптимизации портфеля своих магазинов — это в полтора раза больше, чем в апреле–июне.