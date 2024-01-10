Более 29 тысяч вызовов поступило на линию скорой медицинской помощи Нижегородской области в новогодние праздники

Более 29 тысяч вызовов поступило на линию скорой медицинской помощи региона в период с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, в том числе более 11 тысяч вызовов – от жителей Нижнего Новгорода, около 18 тысяч – из других муниципальных образований области.